Юные спортсмены села Долаково стали призёрами первенства Ингушетии по вольной борьбе

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в соревнованиях приняли участие представители секций вольной борьбы со всех уголков региона.

Двое юных долаковских борцов стали бронзовыми призёрами данного первенства — Магомед Мислауров и Адам Осмиев. Тренируют ребят Юсуп Аксагов и Шамиль Гаракоев.