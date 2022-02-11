Вольная борьба

Юные спортсмены села Долаково стали призёрами первенства Ингушетии по вольной борьбе

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Воспитанники спортивной школы сельского поселения Долаково стали призёрами первенства Ингушетии по вольной борьбе среди юношей 2007-2009 годов рождения.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, в соревнованиях приняли участие представители секций вольной борьбы со всех уголков региона.

Двое юных долаковских борцов стали бронзовыми призёрами данного первенства — Магомед Мислауров и Адам Осмиев. Тренируют ребят Юсуп Аксагов и Шамиль Гаракоев.

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