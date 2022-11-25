Юные таланты Ингушетии представят республику на фестивалях в Железноводске

Юные танцоры примут участие в III Международном хореографическом турнире-конкурсе «Выше облаков» и в VI Международном конкурсе-фестивале национальных культур «На высоте Кавказских гор», которые соберут 10-11 декабря лучшие любительские и профессиональные творческие коллективы, а также солистов, представляющих различные жанры искусства.

«Фестивали будут проходить под эгидой Межрегиональной творческой общественной организации «Радость планеты». Наш ансамбль «Таргим» представит в Железноводске две хореографические постановки — «Вайнахский танец» и «Таргимский перепляс». В настоящее время коллектив активно работает над этими постановками, оттачивая каждое движение», — рассказал директор Карабулакского ДК Камбулат Аушев.

По его словам, в номинации «Народные инструменты» также выступит воспитанник Карабулакского ДК Абдул-Гафур Аушев. Он исполнит попурри из кавказских народных мелодий.