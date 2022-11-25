Конкурс

Юные таланты Ингушетии представят республику на фестивалях в Железноводске

0

Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» Дома культуры города Карабулака представит Ингушетию на двух конкурсах в городе Железноводске, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Юные танцоры примут участие в III Международном хореографическом турнире-конкурсе «Выше облаков» и в VI Международном конкурсе-фестивале национальных культур «На высоте Кавказских гор», которые соберут 10-11 декабря лучшие любительские и профессиональные творческие коллективы, а также солистов, представляющих различные жанры искусства.

«Фестивали будут проходить под эгидой Межрегиональной творческой общественной организации «Радость планеты». Наш ансамбль «Таргим» представит в Железноводске две хореографические постановки — «Вайнахский танец» и «Таргимский перепляс». В настоящее время коллектив активно работает над этими постановками, оттачивая каждое движение», — рассказал директор Карабулакского ДК Камбулат Аушев.

По его словам, в номинации «Народные инструменты» также выступит воспитанник Карабулакского ДК Абдул-Гафур Аушев. Он исполнит попурри из кавказских народных мелодий.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия направит 378 млн руб. на строительство четырех объектов здравоохранения
В селе Новый Редант Ингушетии прошел час ингушской поэзии для школьников
В детском реабилитационном центре Ингушетии прошел праздничный концерт
В школах Ингушетии краеведческий музей проводит выставки о быте предков
В Карабулаке Ингушетии школьникам рассказали о разрушительном действии наркотиков
Министр культуры Ингушетии проинспектировала ход ремонта в сельских домах культуры
В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием президента адвокатской палаты региона
В Ингушетии ожидаются дожди с мокрым снегом и сильным ветром
Школьница из Ингушетии стала призером международной премии Росприроднадзора
Более 127 млн рублей получит Ингушетия на поддержку сельхозпроизводителей
Три года в колонии-поселении проведет житель Ингушетии за хранение пистолета

Главное

Яндекс.Метрика

 