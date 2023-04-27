Юные таланты Ингушетии принимают участие в онлайн-флешмобе «Наследники Победы»

По его словам, особую активность в патриотической акции проявляют школьники — они с удовольствием поют песни военной поры и читают стихи, посвященные подвигу советского народа, сокрушившего фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Воспитанницы руководителя вокального кружка Карабулакского ДК Артура Хулагова Луиза Цурова, Дейси Харсиева и Хава Батырова также стали участницами флешмоба «Наследники Победы», исполнив песни военных лет.

«Наше подрастающее поколение помнит о подвиге защитников Родины и бережно хранит память о героях военного лихолетья», — добавил собеседник.