Юные таланты из Ингушетии приняли участие в Детском культурном форуме

На форум отправились пятеро ребят — Ясмина Тутаева и Микаил Кодзоев из Назрани, Диана Торшхоева из Малгобека, Абдул-Гафур Аушев из Карабулака и Софья Павелко из Сунжи. Все они учащиеся школ искусств и художественных школ, лауреаты и победители международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Возглавляла делегацию заместитель директора Центральной школы искусств РИ Лейла Точиева.

Участников ожидала чрезвычайно насыщенная фестивальная и просветительская программа. Ребята участвовали в мастер-классах по игре на балалайке, фортепиано и струнных инструментах, а также посетили арт-школы, открытые диалоги, интерактивные лекции, уроки гостеприимства, побывали в музеях и выставочных пространствах на ВДНХ, смотрели концерты и выступления коллективов из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Встречались с Сергеем Безруковым, Игорем Бутманом, Николаем Цискаридзе, Константином Хабенским, Нонной Гришаевой, Александром Олешко, Еленой Гагариной, Юлианой Слащевой. После всех выступлений ребята смогли задать вопросы спикерам и взять автографы.

Ключевыми событиями форума стали открытый диалог с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой «Культурная инициатива» и форсайт-сессия, где участники разработали «Культурный манифест нового поколения», в основу которого легли предложенные в ходе обсуждения идеи школьников по поводу дальнейшего развития культурного сообщества. Каждому региону была выдана персональная программа, в которой были отмечены мероприятия согласно творческим направлениям участников.

Напомним, первый Международный детский культурный форум прошел под девизом «Открой мир — открой себя». В нем приняли участие почти 2 тысячи ребят из всех регионов страны, а также из Беларуси, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, ДНР, ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.