Юные таланты из Ингушетии стали лауреатами и дипломантами конкурса в Грозном

Как сообщил нашему изданию представитель Министерства культуры Ингушетии, республику на конкурсе представили учащиеся детской музыкальной школы города Малгобека, детской школы искусств Сунженского района и ДШИ Республики Ингушетия.

Творческие состязания проходили в двух номинациях — «Инструментальное искусство» по видам инструментов и «Вокальное искусство», а также в разных возрастных категориях.

В итоге победителями конкурса «Дорогу талантам» стали: в номинации «Инструментальное искусство. Фортепиано» Амина Зязикова, в номинации «Вокальное искусство» — Адам Тутаев и Луиза Цурова.

Второе место в номинации «Вокальное искусство» заняли Хава Батырова, Раяна Гетагажева и Хадижа Хамзаева, в номинации «Фортепиано» — Дана Бекбузарова.

Лауреатами третьей степени стали пианистка Хадижа Хамзаева и вокалистки Марем Льянова и Лина Тутаева.

Кроме того, многие участники от Ингушетии стали дипломантами разных степеней, а также все конкурсанты получили памятные сувениры.