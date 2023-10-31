Конкурс

Юные таланты из Ингушетии стали лауреатами и дипломантами конкурса в Грозном

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Юные музыканты из Ингушетии приняли участие в творческом конкурсе, посвященном 120-й годовщине со дня рождения выдающегося композитора XX века Арама Хачатуряна, «Дорогу талантам!», который проходил в Грозном.

Как сообщил нашему изданию представитель Министерства культуры Ингушетии, республику на конкурсе представили учащиеся детской музыкальной школы города Малгобека, детской школы искусств Сунженского района и ДШИ Республики Ингушетия.

Творческие состязания проходили в двух номинациях — «Инструментальное искусство» по видам инструментов и «Вокальное искусство», а также в разных возрастных категориях.

В итоге победителями конкурса «Дорогу талантам» стали: в номинации «Инструментальное искусство. Фортепиано» Амина Зязикова, в номинации «Вокальное искусство» — Адам Тутаев и Луиза Цурова.

Второе место в номинации «Вокальное искусство» заняли Хава Батырова, Раяна Гетагажева и Хадижа Хамзаева, в номинации «Фортепиано» — Дана Бекбузарова.

Лауреатами третьей степени стали пианистка Хадижа Хамзаева и вокалистки Марем Льянова и Лина Тутаева.

Кроме того, многие участники от Ингушетии стали дипломантами разных степеней, а также все конкурсанты получили памятные сувениры.

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