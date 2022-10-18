Юные таланты из Ингушетии стали победителями конкурса «Великолепный Париж»
Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» и юная вокалистка Дейси Харсиева заняли первое место в международном онлайн-конкурсе творчества «Великолепный Париж», который прошел в Москве, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Ребята являются воспитанниками Карабулакского городского дома культуры.
«Дейси Харсиева в сопровождении юных танцоров из ансамбля «Таргим» исполнила песню «Моя Ингушетия». Конкурсное жюри высоко оценило детские таланты из нашей республики», — рассказал директор ДК Камбулат Аушев.
Стоит отметить, что коллектив Карабулакского ГДК активно работает над развитием творческого процесса и всегда прилагает все усилия для того, чтобы получить максимально возможный результат.