Юные таланты из Ингушетии стали победителями конкурса «Великолепный Париж»

Ребята являются воспитанниками Карабулакского городского дома культуры.

«Дейси Харсиева в сопровождении юных танцоров из ансамбля «Таргим» исполнила песню «Моя Ингушетия». Конкурсное жюри высоко оценило детские таланты из нашей республики», — рассказал директор ДК Камбулат Аушев.

Стоит отметить, что коллектив Карабулакского ГДК активно работает над развитием творческого процесса и всегда прилагает все усилия для того, чтобы получить максимально возможный результат.