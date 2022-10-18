Культура

Юные таланты из Ингушетии стали победителями конкурса «Великолепный Париж»

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Образцовый детский хореографический ансамбль «Таргим» и юная вокалистка Дейси Харсиева заняли первое место в международном онлайн-конкурсе творчества «Великолепный Париж», который прошел в Москве, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребята являются воспитанниками Карабулакского городского дома культуры.

«Дейси Харсиева в сопровождении юных танцоров из ансамбля «Таргим» исполнила песню «Моя Ингушетия». Конкурсное жюри высоко оценило детские таланты из нашей республики», — рассказал директор ДК Камбулат Аушев.

Стоит отметить, что коллектив Карабулакского ГДК активно работает над развитием творческого процесса и всегда прилагает все усилия для того, чтобы получить максимально возможный результат.

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