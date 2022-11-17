Юные тхэквондисты из Ингушетии стали призерами Всероссийских соревнований

По информации Минспорта республики, соревнования прошли во дворце спорта «Юбилейный» в городе Черкесске (КЧР). Возрастная категория участников: кадеты, девушки 2008-2010 годов рождения, юниоры, юниорки 2005-2007 г. р.

Ингушские тхэквондисты завоевали на состязаниях 11 призовых мест. Так, первые места достались: Цурову Микаилу (34 кг), Безиеву Саиду (26кг), Хидирову Абу-Бакру (37кг). Вторые места заняли: Циздоев Мансур (37 кг), Хидиров Дени (28 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись: Аушев Магомед-Амин (43 кг), Боков Асхаб (33 кг), Камурзоев Иса (45 кг), Муталиев Абдул-Малик (30 кг), Тимурзиев Дамир (28 кг), Медов Адам (32 кг).

Тренируют ребят: Цицкиев Ибрагим, Камурзоев Илез, Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Эстамиров Муса, Полонкоев Хусен, Комурзоев Абдуллах-Усама.