Юные тхэквондисты из Ингушетии успешно выступили на межрегиональном фестивале в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике юные бойцы завоевали 13 медалей: одну золотую, пять серебряных и семь бронзовых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, медаль высшей пробы завоевал Тимурзиев Дамир (26 кг). Серебряные медали в активе у Бокова Асхаба (28 кг), Муталиева Мухаммада (22 кг), Медова Адама (30 кг), Эсмурзиева Адама (32 кг) и Хидриева Абу-Бакара (34 кг).

Бронзовыми призерами стали Кодзоев Ахмад (32 кг), Мачигов Мухаммад (26 кг), Хидриев Дени (26 кг), Хашиев Мухаммад (28 кг), Муталиев Абдул-Малик (28 кг), Камурзоев Иса (41 кг), Богатырев Мухаммад (32 кг).

Тренируются юные спортсмены под руководством Камурзоева Ахмеда, Медова Ахмеда, Хамхоева Хусена, Евлоева Ахмеда, Муцольгова Тамерлана, Эстамирова Мусы, Полонкоева Хусена, Камурзоева Абдуллы, Камурзоева Абубакара.