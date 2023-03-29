Юные воспитанники ДК села Троицкое представят Ингушетию на фестивале «Золотой орёл»

По его словам, фестиваль пройдет в Назрани с 30 марта по 2 апреля. Организатором мероприятия выступает координатор международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» — туристическая фирма «Пирамида-тур».

Юные танцоры представят на суд жюри 6 хореографических композиций, а воспитанницы Фатимы Плиевой — 4 вокальных номера.

«То, что фестиваль проходит у нас в республике, добавляет ещё больше ответственности, наша главная задача — показать традиции и культуру родного края наивысшим образом и, соответственно, постараться занять достойные места», — отметил Имагожев.