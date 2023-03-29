Конкурс

Юные воспитанники ДК села Троицкое представят Ингушетию на фестивале «Золотой орёл»

0
На всероссийском фестивале «Симфония звезд» в г. Кисловодск

Образцовый детский хореографический ансамбль «Сийг» и юные вокалисты Имана и Далия Хашиевы Дома культуры сельского поселения Троицкое представят Ингушетию на II Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Золотой орёл», сообщил нашему изданию художественный руководитель ансамбля Магомед Имагожев.

По его словам, фестиваль пройдет в Назрани с 30 марта по 2 апреля. Организатором мероприятия выступает координатор международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» — туристическая фирма «Пирамида-тур».

Юные танцоры представят на суд жюри 6 хореографических композиций, а воспитанницы Фатимы Плиевой — 4 вокальных номера.

«То, что фестиваль проходит у нас в республике, добавляет ещё больше ответственности, наша главная задача — показать традиции и культуру родного края наивысшим образом и, соответственно, постараться занять достойные места», — отметил Имагожев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определились финалисты регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
Ледовая арена «Эрзи» в Назрани вновь распахнула свои двери после ремонта
В Ингушетии впервые прошел фестиваль «Хрустальные звездочки»
Ингушские артисты готовятся к майским праздникам
В Магасе прошел поэтический вечер Хавы Тумгоевой
Ветераны МВД Ингушетии призвали пожилых людей опасаться дистанционных мошенников
В Ингушетии ожидается сильный ветер и заморозки в конце марта
Глава Ингушетии возглавит делегацию региона на первой Кавказской инвестиционной выставке
Бойцам в зоне СВО из Ингушетии направят в месяц Рамадан очередной гуманитарный груз
Около 51 млн рублей будет направлено на поддержку начинающих фермеров в Ингушетии
Ингушетия присоединится к антинаркотической акции «Дети России-2023»

Главное

Яндекс.Метрика

 