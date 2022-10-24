Вольная борьба

Юные воспитанники Долаковской спортшколы стали бронзовыми призерами турнира по вольной борьбе

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Воспитанники Долаковской спортшколы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе среди юношей 2009-2014 годов рождения «Моздокский ковёр».

По информации администрации Назрановского района, юные ингушские спортсмены показали хорошие результаты. Так, Ахмед Шаухалов (33 кг) и Мансур Осмиев (36 кг) стали бронзовыми призёрами состязаний. Тренирует борцов Шамиль Гаракоев.

Напомним, руководство подготовкой и проведением турнира осуществлён отделом молодёжи и спорта АМС Моздокского района, борцовским клубом «Скиф».

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