Юные воспитанники Долаковской спортшколы стали бронзовыми призерами турнира по вольной борьбе
Воспитанники Долаковской спортшколы из Ингушетии успешно выступили на открытом турнире по вольной борьбе среди юношей 2009-2014 годов рождения «Моздокский ковёр».
По информации администрации Назрановского района, юные ингушские спортсмены показали хорошие результаты. Так, Ахмед Шаухалов (33 кг) и Мансур Осмиев (36 кг) стали бронзовыми призёрами состязаний. Тренирует борцов Шамиль Гаракоев.
Напомним, руководство подготовкой и проведением турнира осуществлён отделом молодёжи и спорта АМС Моздокского района, борцовским клубом «Скиф».