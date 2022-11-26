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Юные жители Джейрахского района Ингушетии подготовили концерт ко Дню матери

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В доме культуры сельского поселения Ляжги Джейрахского района состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Накануне этого праздника, который в нынешнем году в России отмечается 27 ноября, юные горцы говорили о своей любви и привязанности к самому родному на земле человеку.

Участники художественной самодеятельности подготовили большой праздничный концерт для мам. Ребята читали проникновенные стихи, пели песни и танцевали, вкладывая душу в каждый концертный номер. Благодарные зрители с удовольствием следили за происходящим на сцене и не скупились на аплодисменты.

«Все ребята по завершении концерта были награждены почетными грамотами и подарками за их артистизм и приложенные старания. Жители Ляжги в свою очередь поблагодарили руководство Дома культуры за те приятные эмоции, которые доставил им праздничный концерт», — рассказала директор Дома культуры сельского поселения Джейрах, заслуженный работник культуры Ингушетии Тамара Цицкиева.

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