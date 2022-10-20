Юные жители Ингушетии могут принять участие в фестивале творчества «Имена России»

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Юных жителей Ингушетии приглашают принять участие в IX Международном фестивале детского и юношеского творчества «Имена России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России онлайн по всей территории страны. Участие в отборочных этапах проходит до 31 октября. Финал состоится 26-27 ноября в Ростове-на-Дону.

Фестиваль проводится в пяти номинациях: вокальное и инструментальное исполнительство, хореографическое, сценическое и цирковое искусство.

Помимо конкурсной части в рамках фестиваля предусмотрена обширная образовательная и культурная программа: мастер-классы ведущих специалистов России для педагогов, круглые столы и творческие встречи с экспертами, Гала-концерт победителей с участием народных и заслуженных артистов России.

Организаторы конкурса — АНО МФЦ «Открытый мир искусства». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробная информация на сайте.

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