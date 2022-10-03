Юные жители Ингушетии принимают участие в проекте «Культура для школьников»

Организаторы встречи постарались подать тему так, чтобы это было интересно юным жителям села, открывающим для себя прошлое и настоящее родного края.

«В ходе беседы, состоявшейся в рамках нашего мероприятия, речь шла о богатейшем культурном наследии ингушского народа, народных обычаях и традициях», — рассказала директор ДК Марета Ханиева.

По ее словам, продолжением разговора на столь важную тему стали национальные ингушские песни и танцы, которые с удовольствием исполняли воспитанники Дома культуры и учащиеся сельской школы № 5.

«Следует отметить, что новый формат культурного просвещения школьников, предусмотренный Всероссийским проектом «Культура для школьников», активно погружает подрастающее поколение в российское культурное пространство. Наша собственная практика показывает, что ребята с большим интересом относятся к таким образовательным мероприятиям и с удовольствием участвуют в них», — резюмировала Ханиева.