Детский лагерь

Юные жители Ингушетии присоединились к акции «Навстречу звездам и мечтам»

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В пришкольных лагерях Ингушетии проводится акция «Навстречу звездам и мечтам», посвящённая Валентине Терешковой.

Как сообщили в Минобрнауки региона, ребята знакомятся с биографией Терешковой, узнают интересные факты о космосе, рисуют на асфальте и проводят широкомасштабные флешмобы во дворах школ.

Напомним, Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный полёт на орбиту. В этом году исполняется ровно 60 лет со дня её полета в космос. Полёт состоялся 16 июня 1963 года, она провела на борту корабля «Восток-6» почти трое суток.

 

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