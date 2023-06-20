Юные жители Ингушетии присоединились к акции «Навстречу звездам и мечтам»

Как сообщили в Минобрнауки региона, ребята знакомятся с биографией Терешковой, узнают интересные факты о космосе, рисуют на асфальте и проводят широкомасштабные флешмобы во дворах школ.

Напомним, Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный полёт на орбиту. В этом году исполняется ровно 60 лет со дня её полета в космос. Полёт состоялся 16 июня 1963 года, она провела на борту корабля «Восток-6» почти трое суток.