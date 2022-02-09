Юных художников Ингушетии приглашают к участию в конкурсе рисунка в честь 30-летия республики

Конкурс приурочен к главному национальному торжеству этого года — 30-летию республики.

«Целью мероприятия является формирование бережного отношения к исторической памяти, истории, традициям, культурному наследию Республики Ингушетия и в ознаменование 30-летнего юбилея воссоздания Республики Ингушетия», — отметили в пресс-службе музея.

Конкурс проводится с 15 февраля по 15 апреля 2022 года по нескольким возрастным категориям: участники с 7 до 10 лет; участники с 11 до 14 лет; участники с 15 до 18 лет.

Работы принимаются в любой технике исполнения (масло, акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т. д.) в количестве до 2-х рисунков.

Победители награждаются дипломами и денежными премиями: за первое место — 10 тысяч рублей, за второе — 5 тысячи рублей, за третье — 3 тысячи рублей.

Более подробную информацию можно найти в положении о республиканском конкурсе детского рисунка «Моя Ингушетия!», опубликованном на сайте музея museumizori. ru, или по номеру 8(874) 44-48-56 и 8 (928) 095-88-90.

Награждение победителей конкурса и итоговая выставка состоится в Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия.