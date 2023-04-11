Юных ингушских кинематографистов приглашают на фестиваль детского любительского кино «Мы нашей памяти верны»

Как рассказал нашей газете представитель пресс-службы РДНТ Ингушетии, фестиваль «Мы нашей памяти верны» пройдет накануне Дня Победы, 4-5 мая, его организатор — Тверской областной дом народного творчества.

По словам собеседника, видеофильмы будет оценивать компетентное жюри, в состав которого вошли тверские, а также российские специалисты в области кинотворчества.

Заявки принимают до 26 апреля на электронную почту: zemlyatverskaya@yandex. ru.

Подробности на сайте www. odnt-tver. ru.