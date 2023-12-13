Паспорт

Юным гражданам в МВД по Ингушетии вручили первые паспорта

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Юным гражданам в музее МВД по Ингушетии вручили первые паспорта, приурочив мероприятие к 30-летию Конституции России, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Багомед Маммаев, председатель общественного совета при МВД по региону Муса Гадиев и начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Магасу Мадина Хутиева.

«Представители министерства внутренних дел поздравили ребят, пожелали им успехов в учебе и достижения намеченных целей. Напомнили им, что Конституция — главный нормативно-правовой акт нашей страны и основной закон государства, являющийся ядром всей правовой системы России, определяющий смысл и содержание других законов», — отметили в ведомстве.

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