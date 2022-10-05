Юным ингушским тхэквондистам вручили черные пояса

Как сообщили в Минспорта региона, им присвоили 1 дан (пум) в тхэквондо. Награждение провели президент федерации тхэквондо республики Ахмед Комурзоев, директор школы этого вида спорта Султан Полонкоев и представители тренерского состава.

Обладателями черных поясов стали Илез Гадаборшев, Исса Камурзоев, Арби Аушев, Ибрагим Цуров, Асхаб Боков, Исса Комурзоев, Микаил Цуров.