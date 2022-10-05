Тхэквондо

Юным ингушским тхэквондистам вручили черные пояса

0

Юным ингушским тхэквондистам, воспитанникам Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, были вручены чёрные пояса.

Как сообщили в Минспорта региона, им присвоили 1 дан (пум) в тхэквондо. Награждение провели президент федерации тхэквондо республики Ахмед Комурзоев, директор школы этого вида спорта Султан Полонкоев и представители тренерского состава.

Обладателями черных поясов стали Илез Гадаборшев, Исса Камурзоев, Арби Аушев, Ибрагим Цуров, Асхаб Боков, Исса Комурзоев, Микаил Цуров.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии пройдет фестиваль исполнителей на национальных инструментах имени Клавдии Евлоевой
Делегация Ингушетии представит республику на фестивале «Живые традиции» в Дагестане
Ингушские врачи с московскими специалистами провели операции пациентам с патологией лица
Артисты ингушской филармонии выступят с концертом в Карачаево-Черкесии
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит выставка к Дню учителя
Ингушские охотоведы провели подкормку животных солью в республиканских заказниках
Дом народного творчества Ингушетии примет участие в конкурсе «Этноскоп: ускользающая самобытность»
В Ингушетии продолжается прием заявок на фотоконкурс «Мой Мемориал»
В селе Гази-Юрт Ингушетии прошло праздничное мероприятие ко Дню учителя
Труд учителя по праву является самым благородным — премьер Ингушетии
В Ингушетию прибыла группа московских врачей-неврологов

Главное

Яндекс.Метрика

 