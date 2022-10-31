Юным жителям села Троицкое Ингушетии рассказали о национальных музыкальных инструментах

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В ходе живой беседы ребята познакомились с музыкальными инструментами, имеющими долгую историю.

«Богатство народной культуры Ингушетии демонстрирует, что у ингушей всегда были виртуозные исполнители, владеющие скрипкой со смычком (чIондарг) и инструментом, представляющим собой тип виолончели (Iад хьокха пандар). Ингуши охотно использовали волынку (паьшк), шарманку (тIаьраска), зурну (зурма), барабан (фата), балалайку (дахчан пандар), гармошку (каьхата пандар) и другие музыкальные инструменты. Ребятам было интересно узнать об этом, ведь о многих инструментах они услышали впервые», — отметила культорганизатор ДК Дана Гудантова.