Национальная культура

Юным жителям села Троицкое Ингушетии рассказали о национальных музыкальных инструментах

0

В Доме культуры сельского поселения Троицкое Сунженского района школьникам рассказали о национальных музыкальных инструментах ингушского народа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». В ходе живой беседы ребята познакомились с музыкальными инструментами, имеющими долгую историю.

«Богатство народной культуры Ингушетии демонстрирует, что у ингушей всегда были виртуозные исполнители, владеющие скрипкой со смычком (чIондарг) и инструментом, представляющим собой тип виолончели (Iад хьокха пандар). Ингуши охотно использовали волынку (паьшк), шарманку (тIаьраска), зурну (зурма), барабан (фата), балалайку (дахчан пандар), гармошку (каьхата пандар) и другие музыкальные инструменты. Ребятам было интересно узнать об этом, ведь о многих инструментах они услышали впервые», — отметила культорганизатор ДК Дана Гудантова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ислам Опиев из Ингушетии стал серебряным призером кубка России по греко-римской борьбе
В НБ Ингушетии прошла читательская конференция к 100-летию писателя Александра Зиновьева
В Ингушетии учат детей культуре безопасного обращения с электричеством
В РДНТ появится музей материальной культуры ингушского народа
Школьникам села Пседах Ингушетии рассказали о трагедии осени 1992 года
Министр культуры Ингушетии ознакомилась с проблемами фольклорного ансамбля «Магас»
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Артистка из Ингушетии стала лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022»
На сходе в Кантышево Ингушетии выработают меры по безопасному обращению с отходами
Школьник из Ингушетии выиграл миллион рублей

Главное

Яндекс.Метрика

 