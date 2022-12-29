Юный Адам Курскиев попросил кроватку для своей младшей сестры на «Елке желаний»

«Обязательно исполним желание Адама. Ведь делая добро, мы сами становимся счастливее. Отрадно, что подобные проекты становятся потребностью в нашем обществе», — отметил Мустафа Цуров. Депутат посетил семью и вручил подарки.

В свою очередь участвующий в акции «Елка желаний» председатель комитета по аграрной политике и природопользованию парламента Магомет Парчиев обещал исполнить желание Асхаба Куриева, который мечтает о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой.