Юный художник из Ингушетии стал лауреатом конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»
Юный художник, воспитанник Дома культуры сельского поселения Алкун Сунженского района Магомед Барахоев стал победителем III Открытого Всероссийского онлайн-конкурса «Российский берег. Новогодний марафон», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Организатором конкурса выступил Международный форум искусств Grand Art при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Центра народного творчества РК, а также Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва).
Магомед стал лауреатом первой степени в номинации «Художественно-прикладное творчество». Его наставнику, руководителю кружка изобразительного искусства «Волшебный карандаш» Малике Барахоевой организаторы мероприятия вручили благодарственное письмо за высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке участников к конкурсу, творческое отношение к своей работе.