Юный художник из Ингушетии стал лауреатом конкурса «Российский берег. Новогодний марафон»

Организатором конкурса выступил Международный форум искусств Grand Art при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Центра народного творчества РК, а также Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» (г. Москва).

Магомед стал лауреатом первой степени в номинации «Художественно-прикладное творчество». Его наставнику, руководителю кружка изобразительного искусства «Волшебный карандаш» Малике Барахоевой организаторы мероприятия вручили благодарственное письмо за высокие профессиональные качества, проявленные при подготовке участников к конкурсу, творческое отношение к своей работе.