Вольная борьба

Юный ингушский борец Адам Гаракоев завоевал серебро на турнире в Урус-Мартане

0

Юный борец вольного стиля, представляющий долаковскую спортшколу, Адам Гаракоев завоевал серебро на открытом республиканском турнире в городе Урус-Мартане Чечни.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования в спорткомплексе «Ахмат» прошли под девизом «Спорт — против наркотиков» и собрали около 400 юношей из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии.

Отмечается, что Адам Гаракоев выступал на состязаниях в весовой категории до 38 кг. Тренирует новоиспечённого призёра опытный наставник Шамиль Гаракоев.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
31 год назад погиб первый Герой современной России Суламбек Осканов
Глава государственно-правового управления перешел на работу в Миннац Ингушетии
В Ингушетии у водителя «двенадцатой» нашли героин
Воспитанники спортшколы Плиево стали призерами чемпионата Ингушетии по ММА
Полицейские Ингушетии призвали пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток
В ЦКР города Магаса пройдут мастер-классы актеров Ингушского ТЮЗа
Команда РСШ «Ангушт» Ингушетии стала победителем первенства ЮФО по мини-футболу
В краеведческом музее Ингушетии состоится выставка «Афганистан — наша память и боль»
Более 350 граммов марихуаны изъяли у задержанного за «пьяную» езду жителя Ингушетии
Школьникам Ингушетии рассказали о Дне российской науки
Комтуризма Ингушетии примет участие в международной выставке в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 