Юный ингушский борец Адам Гаракоев завоевал серебро на турнире в Урус-Мартане

Юный борец вольного стиля, представляющий долаковскую спортшколу, Адам Гаракоев завоевал серебро на открытом республиканском турнире в городе Урус-Мартане Чечни.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования в спорткомплексе «Ахмат» прошли под девизом «Спорт — против наркотиков» и собрали около 400 юношей из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии.

Отмечается, что Адам Гаракоев выступал на состязаниях в весовой категории до 38 кг. Тренирует новоиспечённого призёра опытный наставник Шамиль Гаракоев.