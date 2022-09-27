Юный ингушский борец Халит Шаухалов стал победителем Всероссийских соревнований в Ставрополе

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в Ставрополе. Шаухалов выступал в весовой категории до 51 кг. Юный ингушский борец выиграл каждую из четырёх схваток с разницей в 10 баллов. Тренирует борца Юсуф Аксагов.

Восток-Арена в столице Ставрополья принимала около 240 юношей. В этих соревнованиях приняли участие борцы 2005 г. р. из Дагестана, Калмыкии, Ингушетии, Чечни, КЧР, КБР, Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края.