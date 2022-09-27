Юный ингушский борец Халит Шаухалов стал победителем Всероссийских соревнований в Ставрополе
Ингушский борец вольного стиля из школы борьбы с. п. Долаково Халит Шаухалов стал победителем Всероссийских соревнований среди юношей, памяти МС СССР Ю. Д. Селезнева.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в Ставрополе. Шаухалов выступал в весовой категории до 51 кг. Юный ингушский борец выиграл каждую из четырёх схваток с разницей в 10 баллов. Тренирует борца Юсуф Аксагов.
Восток-Арена в столице Ставрополья принимала около 240 юношей. В этих соревнованиях приняли участие борцы 2005 г. р. из Дагестана, Калмыкии, Ингушетии, Чечни, КЧР, КБР, Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края.