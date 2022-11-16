Греко-римская борьба

Юный ингушский борец-классик Асланбек Костоев стал победителем турнира в Грозном

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Воспитанник спортивной школы сельского поселения Экажево Асланбек Костоев стал победителем турнира по греко-римской борьбе в столице Чечни.

По информации администрации Назрановского района, на днях в спортшколе № 1 по Ахматовскому району прошли открытые соревнования под девизом «Спорт против наркотиков». По словам организаторов состязаний, турнир собрал юных воспитанников спортивных школ соседних с ЧР регионов, которые продемонстрировали хорошую подготовку.

Отмечается, что цель турнира — привлечение к спорту, повышение качества жизни через физическую активность и массовый спорт, формирование позитивных жизненных установок, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства воспитанников школ, популяризация наиболее популярного вида единоборств — греко-римской борьбы.

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