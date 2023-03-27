Юный ингушский борец вольного стиля Алихан Полонкоев стал победителем первенства СКФО в Хасавюрте

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в г. Хасавюрте (Дагестан). Состязания являются отбором на первенство России по вольной борьбе.

Отмечается, что Алихан выступал в весовой категории до 35 кг. Тренируется чемпион на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Верхних Ачалуках.