Юный ингушский дзюдоист Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат России

«Рахим — талантливый спортсмен, плюс к этому очень трудолюбивый. Первым делом поздравляем спортсмена и его тренера Цечоева Сулейма за успехи в спорте и желаем ещё больше громких побед», — отметили в администрации Назрановского района.

Рахим Хамхоев выступал в весовой категории 50 кг. Отметим, что в турнире приняли участие около 400 спортсменов из Курской, Московской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Рязанской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Как рассказали газете «Ингушетия», в этой же весовой категории ещё один ингушский спортсмен добился успехов. Точиев Мухаммад-Али стал серебряным призером соревнований.