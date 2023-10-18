Юный ингушский дзюдоист Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат России
Ингушский спортсмен Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат страны по дзюдо, он стал победителем открытых соревнований на призы РФСО «Юность России» среди ребят до 18 лет в городе Орле.
«Рахим — талантливый спортсмен, плюс к этому очень трудолюбивый. Первым делом поздравляем спортсмена и его тренера Цечоева Сулейма за успехи в спорте и желаем ещё больше громких побед», — отметили в администрации Назрановского района.
Рахим Хамхоев выступал в весовой категории 50 кг. Отметим, что в турнире приняли участие около 400 спортсменов из Курской, Московской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Рязанской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.
Как рассказали газете «Ингушетия», в этой же весовой категории ещё один ингушский спортсмен добился успехов. Точиев Мухаммад-Али стал серебряным призером соревнований.