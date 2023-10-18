Дзюдо

Юный ингушский дзюдоист Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат России

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Ингушский спортсмен Рахим Хамхоев прошел отбор на чемпионат страны по дзюдо, он стал победителем открытых соревнований на призы РФСО «Юность России» среди ребят до 18 лет в городе Орле.

«Рахим — талантливый спортсмен, плюс к этому очень трудолюбивый. Первым делом поздравляем спортсмена и его тренера Цечоева Сулейма за успехи в спорте и желаем ещё больше громких побед», — отметили в администрации Назрановского района.

Рахим Хамхоев выступал в весовой категории 50 кг. Отметим, что в турнире приняли участие около 400 спортсменов из Курской, Московской, Брянской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Рязанской областей, Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Как рассказали газете «Ингушетия», в этой же весовой категории ещё один ингушский спортсмен добился успехов. Точиев Мухаммад-Али стал серебряным призером соревнований.

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