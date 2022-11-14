Дзюдо

Юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем турнира в Татарстане

0

В Татарстане юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем Первого Республиканского турнира по дзюдо среди юношей 2009-2010 г. р., посвящённого памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей и 100-летию образования Всероссийского Общества «Динамо».

По информации Минспорта Ингушетии, Эсмуризиев выступал в весовой категории 42 кг.

В турнире в спорткомплексе «Динамо» приняли участие около 200 спортсменов из гг. Казани, Нижнекамска, Елабуги, Йошкар-Олы, Морки, Набережных Челнов, Чебоксар, Чистополя, Назрани. В качестве главного судьи был приглашён Вячеслав Мужиков — судья Международной категории.

Отмечается, что на открытии турнира с приветственным словом выступила Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта «Детский спорт» и проекта «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Разнообразие народов России обсудил Глава Ингушетии со школьниками в ходе открытого урока в Магасе
Главу стройфирмы из Ингушетии заподозрили в хищении 2,7 млн. руб. бюджетных средств
Юные ингушские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире в Нальчике
В Ингушетии задержали грузовик с ценной древесиной
Четыре населенных пункта Ингушетии останутся без электричества из-за ремонтных работ
Для курсантов Горского кадетского корпуса в Ингушетии провели занятия по огневой подготовке
Руководство ОФСИН по Ингушетии поздравило сотрудников спецотдела «Ангушт» с профессиональным праздником
Исмаил Илиев победил Александра Журавского в рамках вечера профессионального бокса в Москве
Юные ингушские шахматисты стали призерами первенства СКФО в Нальчике
Борцы из Ингушетии успешно выступили на соревнованиях по спорту глухих в Саранске
В Сунже Ингушетии «Единая Россия» открыла секцию самбо

Главное

Яндекс.Метрика

 