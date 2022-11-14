Юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем турнира в Татарстане
В Татарстане юный ингушский дзюдоист Рамзан Эсмурзиев стал победителем Первого Республиканского турнира по дзюдо среди юношей 2009-2010 г. р., посвящённого памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей и 100-летию образования Всероссийского Общества «Динамо».
По информации Минспорта Ингушетии, Эсмуризиев выступал в весовой категории 42 кг.
В турнире в спорткомплексе «Динамо» приняли участие около 200 спортсменов из гг. Казани, Нижнекамска, Елабуги, Йошкар-Олы, Морки, Набережных Челнов, Чебоксар, Чистополя, Назрани. В качестве главного судьи был приглашён Вячеслав Мужиков — судья Международной категории.
Отмечается, что на открытии турнира с приветственным словом выступила Заслуженный тренер РФ, координатор федерального проекта «Детский спорт» и проекта «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.