Юный ингушский музыкант представит республику на юбилейном фестивале «Москва встречает друзей»

Фестиваль стартовал в столице России 1 октября и продлится до 10 числа этого месяца. На лучших концертных площадках Москвы, в том числе в Светлановском зале Московского международного дома музыки, на сцене Театра Петра Фоменко, в Бетховенском зале Большого театра, в Итальянском дворике музея изобразительных искусств имени Пушкина и других, состоятся 14 концертов и две выставки художественных работ, мастер-классы, вручение музыкальных инструментов, специальных призов «Милосердие» и именных стипендий. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке https://vk. com/fond_spivakova.

Абдул-Гафур Аушев выступит 7 октября в 19:00 в зале на Дубининской, 57, строение 1, где исполнит на национальном инструменте дахчан-пандар музыкальную пьесу по мотивам ингушских мелодий «Возрождение Ингушетии».

Как рассказал отец юного дарования, в пятиминутном произведении будет представлена история родного края от древности до настоящего времени. Начинается музыкальная пьеса фрагментом старинной национальной мелодии, которая повествует о ежедневной жизни горцев в гармонии с природой. Далее следует гимн Ингушского конного полка «Дикой дивизии», затем фрагмент произведения «Даймокх» («Земля отцов») о депортации ингушского народа в 1944 году и фрагмент произведения «Лорса Лида» («Дочь Лорса — Лида») 1938 года, прозвучавшего в период депортации в эфире казахского радио и подарившего ингушскому народу надежду на возвращение домой. И в заключение звучит фрагмент Гимна Республики Ингушетия, образованной в составе Российской Федерации 4 июня 1992 года.

Фестиваль «Москва встречает друзей» вот уже 20 лет проводит фонд Владимира Спивакова при участии правительства Москвы и департамента культуры г. Москвы, администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Организации Объединенных Наций, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В состав оргкомитета Фестиваля входят видные политики, общественные деятели, ученые, представители культуры и искусства.