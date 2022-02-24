Самбо

Юный ингушский самбист Сулейман Тангиев стал победителем открытого московского турнира

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Юный ингушский спортсмен Сулейман Тангиев («Самбо-70») стал победителем открытого юношеского турнира по борьбе самбо «Московская юношеская лига самбо».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Реутов Московской области. Тангиев выступал в весовой категории до 42 кг.

На турнире соревновались юноши 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения, 161 человек в первой части соревнований и 146 во второй. Соревнования собрали воспитанников сильнейших спортшкол Москвы — «Скиф», «Самбо-70», СДЮШОР-55, СШОР-4.

Теперь Сулейман Тангиев будет готовиться к зональному первенству Московской области, которое, по сути, является прямым отбором на первенство Московской области. Следующий этап отбора — первенство ЦФО, и главный старт — первенство России.

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