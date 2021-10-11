Юный ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжёлой атлетике
Ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов выступил в весовой категории до 81 кг. Ещё один ингушский спортсмен Ислам Дошаклаев занял второе место в весовой категории до 89 кг. Оба спортсмена тренируются в УОР 2 (г. Москва) под руководством заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Руслана Балаева.
Соревнования в московском училище олимпийского резерва являются отбором на первенство России.