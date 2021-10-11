Юный ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжёлой атлетике

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов выступил в весовой категории до 81 кг. Ещё один ингушский спортсмен Ислам Дошаклаев занял второе место в весовой категории до 89 кг. Оба спортсмена тренируются в УОР 2 (г. Москва) под руководством заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Руслана Балаева.

Соревнования в московском училище олимпийского резерва являются отбором на первенство России.