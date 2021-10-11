Тяжелая атлетика

Юный ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжёлой атлетике

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Ингушский спортсмен Амин Измайлов занял первое место на первенстве Москвы по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Измайлов выступил в весовой категории до 81 кг. Ещё один ингушский спортсмен Ислам Дошаклаев занял второе место в весовой категории до 89 кг. Оба спортсмена тренируются в УОР 2 (г. Москва) под руководством заслуженного тренера России, мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Руслана Балаева.

Соревнования в московском училище олимпийского резерва являются отбором на первенство России.

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