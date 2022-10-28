Вольная борьба

Юный ингушский спортсмен добился победы подряд на двух престижных турнирах по вольной борьбе

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Юный ингушский спортсмен Хасан Муцольгов добился победы подряд на двух престижных турнирах под руководством тренера Эдварда Веробяна.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Хасан стал победителем детской Борцовской Лиги Поддубного PWL Poddubny Wrestling League по вольной борьбе (Москва) и Всероссийских соревнований «Ярыгин Wrestling Team» (Санкт-Петербург).

Подающий большие надежды борец вольного стиля из Ингушетии выступал на состязаниях в весовой категории до 34 кг.

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