Юный ингушский спортсмен принял участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
Юный ингушский спортсмен принял участие во Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора страны.
Делегацию региона на турнире в Москве представили вице-президент ФСЛА республики Адам Цечоев и подающий большие надежды спортсмен Магомед Цечоев. Отмечается, что организаторы соревнований оплатили делегации Ингушетии сопутствующие расходы.
«Наши спортсмены достойно представляют регион на выездных соревнованиях и с каждым разом пополняют копилку наград и достижений», — подчеркнул Алихан Гаирбеков, представитель Федерации стрельбы из лука, арбалета республики.
По завершении соревнований генпрокурор России Игорь Краснов и президент РФСЛ Владимир Ешеев вручили представителям федерации подарки (луки, стрелы, напальчники, краги и многое другое). Все перечисленное стало отличным подарком для юных лучников.