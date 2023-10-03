Юный ингушский спортсмен принял участие во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

Делегацию региона на турнире в Москве представили вице-президент ФСЛА республики Адам Цечоев и подающий большие надежды спортсмен Магомед Цечоев. Отмечается, что организаторы соревнований оплатили делегации Ингушетии сопутствующие расходы.

«Наши спортсмены достойно представляют регион на выездных соревнованиях и с каждым разом пополняют копилку наград и достижений», — подчеркнул Алихан Гаирбеков, представитель Федерации стрельбы из лука, арбалета республики.

По завершении соревнований генпрокурор России Игорь Краснов и президент РФСЛ Владимир Ешеев вручили представителям федерации подарки (луки, стрелы, напальчники, краги и многое другое). Все перечисленное стало отличным подарком для юных лучников.