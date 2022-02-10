ММА

Юный ингушский спортсмен занял первое место на турнире ММА в Тульской области

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Юный ингушский спортсмен Мухаммад Газдиев занял первое место на чемпионате и первенстве Тульской области по смешанным боевым единоборствам в возрастной группе 12-13 лет.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Газдиев выступил в весовой категории до 36 кг. Соревнования, организованные федерацией Тульской области по смешанным боевым единоборствам состоялись в новом многофункциональном комплексе «Тула-Арена». По их итогам сформирована сборная, которая в конце марта выступит на чемпионате ЦФО.

В турнире приняли участие спортсмены из 21 клуба, они представляли Тулу, Венёвский, Киреевский районы, город Новомосковск, КСЕ «Наследие» из РП Заокский, Щёкинский и Узловский районы. Всего в поединках соревновались 209 бойцов ММА.

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