Юный ингушский спортсмен занял первое место на турнире ММА в Тульской области

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Газдиев выступил в весовой категории до 36 кг. Соревнования, организованные федерацией Тульской области по смешанным боевым единоборствам состоялись в новом многофункциональном комплексе «Тула-Арена». По их итогам сформирована сборная, которая в конце марта выступит на чемпионате ЦФО.

В турнире приняли участие спортсмены из 21 клуба, они представляли Тулу, Венёвский, Киреевский районы, город Новомосковск, КСЕ «Наследие» из РП Заокский, Щёкинский и Узловский районы. Всего в поединках соревновались 209 бойцов ММА.