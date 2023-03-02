Юный ингушский спортсмен завоевал золото на Всероссийском фестивале единоборств

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», фестиваль проходил в г. Калининграде. На соревнованиях по панкратиону Газдиев выступал в весовой категории до 38 кг.

В турнире по пяти дисциплинам (дзюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба, современный панкратион) приняли участие более 450 спортсменов из разных регионов страны в возрасте до 18 лет.

Среди почётных гостей на Всероссийском фестивале единоборств были и олимпийские чемпионы из Ингушетии Назир Манкиев и Муса Евлоев.