Панкратион

Юный ингушский спортсмен завоевал золото на Всероссийском фестивале единоборств

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Мухаммад Газдиев

Юный ингушский спортсмен из Тульской области Мухаммад Газдиев завоевал золото на Всероссийском фестивале единоборств.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», фестиваль проходил в г. Калининграде. На соревнованиях по панкратиону Газдиев выступал в весовой категории до 38 кг.

В турнире по пяти дисциплинам (дзюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба, современный панкратион) приняли участие более 450 спортсменов из разных регионов страны в возрасте до 18 лет.

Среди почётных гостей на Всероссийском фестивале единоборств были и олимпийские чемпионы из Ингушетии Назир Манкиев и Муса Евлоев.

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