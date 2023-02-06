Юный музыкант из Ингушетии получил благодарственное письмо Минкультуры России

0

Учащийся детской школы искусств города Карабулака Абдул-Гафур Аушев получил благодарственное письмо Министерства культуры России за победу во Всероссийском онлайн-марафоне «Родное. Народное», рассказал корреспонденту газеты «Ингушетия» отец юного музыканта Анзор Аушев.

Накануне письмо от 1 февраля 2023 года за подписью Ольги Любимовой отцу музыканта вручил худрук русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.

Напомним, марафон стартовал в апреле прошлого года, и в сентябре были объявлены победители. Абдул-Гафур Аушев в номинации «Музыка» категории «Любители» исполнил на народном инструменте дахчан пандар попурри старинных ингушских мелодий, набрав 1050 голосов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии уверен, что строители региона в 2023 году перевыполнят план по вводу жилья
По нацпроекту «Культура» Ингушетия освоила в 2022 году более 137 млн руб.
Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда
В столице Ингушетии состоится показ фильма о Герое России Суламбеке Осканове
В Карабулаке Ингушетии грузовик повредил газопровод, оставив без отопления 100 семей
В Ингушетии задержали «черных лесорубов»
В Ингушетии будут судить жительницу Дагестана за мошенничество через Интернет
Против сельского чиновника в Ингушетии завели дело за незаконное распоряжение о сносе дома
Объемы производства минеральной воды в Ингушетии могут увеличиться на 10% в 2023 году
Столица Ингушетии получит 80 млн рублей на благоустройство парковой зоны
Пограничники провели уроки мужества в школах столицы Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 