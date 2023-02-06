Юный музыкант из Ингушетии получил благодарственное письмо Минкультуры России

Накануне письмо от 1 февраля 2023 года за подписью Ольги Любимовой отцу музыканта вручил худрук русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.

Напомним, марафон стартовал в апреле прошлого года, и в сентябре были объявлены победители. Абдул-Гафур Аушев в номинации «Музыка» категории «Любители» исполнил на народном инструменте дахчан пандар попурри старинных ингушских мелодий, набрав 1050 голосов.