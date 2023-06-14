Юный музыкант из Ингушетии примет участие в фестивале «Москва встречает друзей»

Конкурс проводился Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова. Вместе с другими призерами конкурса Абдул-Гафур примет участие в самом масштабном проекте фонда Спивакова — ХХ Международном фестивале «Москва встречает друзей», который пройдет с 1 по 10 октября 2023 года.

«Постараемся представить аутентичные ингушские мелодии на национальном музыкальном инструменте дахчан пандар. Жаль, что от Ингушетии его заявка оказалась единственной. Кстати, фонд Спивакова начал прием заявок на новый концертный сезон. Уверен, если наши музыканты и коллективы постараются, то попадут в число финалистов», — рассказал отец юного дарования.

Подать заявку можно по ссылке . Чтобы вас внесли в программы нового сезона, заявку нужно подать до 20 августа.