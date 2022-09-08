Юный музыкант из Ингушетии стал победителем Всероссийского онлайн-марафона «Родное. Народное»

Онлайн-марафон длился с 19 апреля по 31 августа. За это время проект собрал более 600 участников из 75 регионов России, а также из города Донецка Донецкой Народной Республики. Конкурс проводился в трех номинациях: «Музыка», «Поэзия» и «Танец», участники были разделены на две категории: «Профессионалы» и «Любители».

«Больше всего заявок поступило в номинации «Музыка» — более 440. И Абдул-Гафур, который исполнил народные мелодии на уникальном национальном инструменте дахчан пандар, стал абсолютным лидером народного голосования, набрав более 1050 лайков», — рассказал газете «Ингушетия» художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, художественный руководитель Фестиваля национальных оркестров России в Государственном Кремлевском Дворце, заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко.

По его словам, из 43 победителей онлайн-марафона жюри выберет 10 участников, набравших наибольшее количество баллов по решению жюри и в результате народного голосования. Их имена будут озвучены на Гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России в Кремлевском Дворце, который состоится 18 сентября и станет кульминационным событием Года культурного наследия народов России. Победители также будут отмечены благодарственными письмами за подписью министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Напомним, Всероссийский онлайн-марафон «Родное. Народное» проводил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За его прохождением можно было следить на платформе Виртуального культурного центра ансамбля «Россия».