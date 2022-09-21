Юный музыкант из Ингушетии в числе победителей онлайн-марафона «Родное. Народное» был представлен в Кремлевском Дворце

Абдул-Гафур стал абсолютным лидером народного голосования онлайн-марафона в номинации «Музыка», категория «Любители», набрав рекордное количество голосов — 1050. Он исполнил старинные ингушские мелодии на национальном инструменте дахчан пандар.

Напомним, онлайн-марафон «Родное. Народное» длился с 19 апреля по 31 августа. За это время проект собрал более 600 участников из 75 регионов России, а также из города Донецка Донецкой Народной Республики. Конкурс проводился в трех номинациях: «Музыка», «Поэзия» и «Танец», участники были разделены на две категории: «Профессионалы» и «Любители».

Из 43 победителей онлайн-марафона жюри выбрало 10 участников, набравших наибольшее количество баллов. Их имена озвучили на Гала-концерте Фестиваля национальных оркестров России в Кремлевском Дворце, который стал кульминационным событием Года культурного наследия народов России. Победителей также отметили благодарственными письмами за подписью министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

Организатором мероприятия выступил Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.