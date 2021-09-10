Юрист предупредил пользователей «Умного голосования» об угрозе утечки данных

Он опроверг слова директора запрещенного в России как экстремистская организация и признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Жданова о том, что «приложение «Навальный», куда ФБК перекинул «Умное голосование», можно использовать, не опасаясь быть вычисленным.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к одноименному сайту из-за того, что его используют для продолжения деятельности ФБК.

Как отметил эксперт, в разделе privacy policy указано, что информация может передаваться третьей стороне.

Он напомнил, что у команды Навального постоянно случаются различные утечки, и новые могут повториться из-за «Умного голосования». Поэтому верить людям, которые постоянно врут о том, что хранят данные сторонников в безопасности, также не стоит, добавил Ремесло.

Собеседник агентства указал, что приложением невозможно пользоваться анонимно, так как для его скачивания нужно иметь аккаунт Google или Apple, привязанный к мобильному телефону.

Юрист отметил, что не хочет говорить обо всех уязвимостях, чтобы не помогать команде Навального. Также он напомнил, что Роскомнадзор уже научился блокировать даже скачанную программу.

Также он предупредил всех желающих скачать приложение о возможности быть обвиненным в сотрудничестве с экстремистской организацией.

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» была официально ликвидирована решением суда. Оно было принято 31 августа 2021 года. Напомним, что 6 августа Министерство юстиции России внесло ФБК в список запрещенных организаций по решению суда, а 10 августа — в список организаций, признанных экстремистскими по решению суда.