Об этом заявил полпред Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка на совещании, прошедшем в режиме видеосвязи и посвященном санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО. В обсуждении актуальных вопросов принял участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Призываю вас приложить в ближайшее время максимальные усилия для снижения напряженности с распространением инфекции, если требует того ситуация, ввести дополнительные ограничительные мероприятия», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Полпред отметил, что «пока темпы прироста в округе не превышают среднероссийские показатели, мы должны максимально эффективно использовать имеющийся резерв времени и мобилизовать силы и средства».

Он напомнил, что Президент Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства России 20 октября обсудил эпидемиологическую обстановку в стране и дал ряд поручений по ее стабилизации. В частности, кабинет министров будет обеспечивать ежесуточный мониторинг доступности лекарственных препаратов и медицинского кислорода.

«Достигнуты договоренности в указанной сфере с Министерством обороны Российской Федерации об оказании помощи субъектам с наиболее сложной обстановкой. Кроме того, Минздраву России поручено оказать кадровую поддержку и направить высококлассных специалистов в регионы с непростой ситуацией. Как видите, определенные возможности сейчас у нас есть, рекомендую ими воспользоваться на данном этапе, пока не наступил пик эпидемиологической ситуации», — обращаясь к руководителям субъектов, подчеркнул Чайка.

На совещании отмечалось, что по состоянию на 25 октября в регионах СКФО нарастающим итогом зарегистрировано более 284 тыс. заболевших коронавирусом, прирост за последние две недели составил почти 17 тыс. человек, или 6,3%. Наибольшая динамика количества заболевших в сутки наблюдается в Ставропольском крае (411 человек), Дагестане (151 человек) и Кабардино-Балкарии (120 человек).

В Ингушетии суточная заболеваемость составляет 72 человека. Для оказания помощи больным на базе 5 учреждений здравоохранения перепрофилированы и развернуты 500 коек, 47 коек реанимационные. Кислородом обеспечено 373 койки, в соответствии с нормативом.

Имеются в наличии 153 аппарата ИВЛ, под Covid-19 — 47 аппаратов. Всего закуплено 63 аппарата ИВЛ.

В 5 учреждениях задействовано 4 аппарата компьютерной томографии, исследования проводятся круглосуточно. Еще один томограф задействован в частном медицинском центре, на этапе ввода в эксплуатацию шестой.

Запас медицинских изделий и лекарственных препаратов в наличии на 15 дней, средства индивидуальной защиты — на срок от 45 до 60 дней. Обеспеченность кислородом на 25 октября составляет 6,72 тонны, в наличии 210 баллонов.