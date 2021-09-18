Юсуп Евлоев: «Явка на выборы и ответственность народных избранников взаимосвязаны»

— Хотелось бы, попросить наших соплеменников, всех жителей Ингушетии сходить на выборы и исполнить свой гражданский долг, обязанность мусульманина — обратился он через газету «Ингушетия» к избирателям республики.

— Если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли, сделали выбор и поддержали — все это ко многому обязывает. И считаю, что, если свой гражданский долг будем выполнять активно, ответственно подходить к выбору, у нас и власть будет работать более эффективно.