Юсуп Евлоев: «Явка на выборы и ответственность народных избранников взаимосвязаны»
Председатель Союза ветеранов Ингушетии Юсуп Евлоев, исполнил свой гражданский долг и во второй день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы России и регионального парламента на УИК № 805 в сельском поселении Нестеровская.
— Хотелось бы, попросить наших соплеменников, всех жителей Ингушетии сходить на выборы и исполнить свой гражданский долг, обязанность мусульманина — обратился он через газету «Ингушетия» к избирателям республики.
— Если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли, сделали выбор и поддержали — все это ко многому обязывает. И считаю, что, если свой гражданский долг будем выполнять активно, ответственно подходить к выбору, у нас и власть будет работать более эффективно.