За 10 месяцев этого года в Ингушетии трудоустроено более 7 тыс. человек

«В ходе реализации комплекса мер по снижению уровня безработицы, менее, чем за год мы смогли на 62% достичь планируемые показатели по занятости населения. Это неплохой результат, учитывая, в каких сложных обстоятельствах региону приходилось проводить работу в этом направлении», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По данным Минтруда Ингушетии, в целом в рамках комплекса мер и в целях реализации госпрограмм республики, региональных проектов и инвестпроектов, а также мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, на 25 октября 2021 года из более 17 тыс. участников программы трудоустроено 7 369 человек, что составляет 62,0% от планируемого показателя.

Минтруд намерен уже до конца 2021 года достичь показателя занятости населения республики уровня 2019 года.

По словам министра труда, занятости и социального развития республики Хаджибекира Муталиева в целях восстановления численности занятого населения до «допандемийных» значений с Минтрудом России согласован и утвержден план, в который внесены дополнения в части создания около 2 тыс. новых рабочих мест.

По данным Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения за июнь-август 2021 года в Ингушетии составила 263,0 тыс. человек, из них 183,3 тыс. заняты в экономике, 81 тыс. классифицируются как безработные. Уровень общей безработицы составляет 30,6%.