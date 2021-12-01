«Единая Россия»

За 20 лет «Единая Россия» доказала, что способна брать на себя ответственность — Калиматов

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За 20 лет «Единая Россия» доказала, что способна брать на себя ответственность и принимать эффективные решения с реальными перспективами, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который примет участие в третьем этапе XX съезда партии, запланированном на 4 декабря текущего года.

По его словам, «Единая Россия» — это безусловный политический лидер в стране.

«Принимаются новые социальные законопроекты и государственные программы, направленные на повышение уровня жизни жителей России, благополучие семей и подрастающего поколения. Приоритетные национальные проекты являются также инициативой «Единой России». В Ингушетии в рамках их реализации построены новые школы, больницы, дороги, общественные территории, спортивные площадки, дома культуры, лечебные учреждения. Партия оказывает поддержку педагогам, врачам, молодым родителям и многодетным семьям», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По мнению руководителя субъекта, неоценима роль «Единой России» во время пандемии Covid-19, направившей все ресурсы на помощь людям: оказана поддержка гражданам, бизнесу и социальным некоммерческим организациям.

Партия «Единая Россия создана 1 декабря 2001 года путем объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество — вся Россия» и «Наш дом — Россия».

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