Прокуратура

За 2021 год прокуратура Ингушетии оспорила 23 нормативных акта органов власти

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Прокуратурой Ингушетии в 2021 году оспорено 23 нормативных правовых акта органов госвласти региона и в соответствие с законодательством приведено 32 нормативных акта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Помимо этого, в 2021 году городскими и районными прокурорами оспорено 406 муниципальных нормативных правовых актов, из которых не приведёнными в соответствие с федеральным законодательством остаются 73 муниципальных акта.

Кроме того, прокуратурой направлено 44 предложения о разработке нормативных правовых актов, которые включены в планы законопроектной (нормотворческой) работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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