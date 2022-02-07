За 2021 год прокуратура Ингушетии оспорила 23 нормативных акта органов власти

Помимо этого, в 2021 году городскими и районными прокурорами оспорено 406 муниципальных нормативных правовых актов, из которых не приведёнными в соответствие с федеральным законодательством остаются 73 муниципальных акта.

Кроме того, прокуратурой направлено 44 предложения о разработке нормативных правовых актов, которые включены в планы законопроектной (нормотворческой) работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.