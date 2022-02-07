За 2021 год прокуратура Ингушетии оспорила 23 нормативных акта органов власти
Прокуратурой Ингушетии в 2021 году оспорено 23 нормативных правовых акта органов госвласти региона и в соответствие с законодательством приведено 32 нормативных акта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Помимо этого, в 2021 году городскими и районными прокурорами оспорено 406 муниципальных нормативных правовых актов, из которых не приведёнными в соответствие с федеральным законодательством остаются 73 муниципальных акта.
Кроме того, прокуратурой направлено 44 предложения о разработке нормативных правовых актов, которые включены в планы законопроектной (нормотворческой) работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.