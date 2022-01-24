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За 2021 год в Ингушетии зафиксировано наименьшее количество безналичных платежей

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Доля безналичных платежей в России в 2021 году выросла до рекордных 59,3%, а в четвертом квартале впервые превысила 60%. Среди регионов-антилидеров по проникновению безналичных платежей оказалась и Ингушетия (17,8%), говорится в исследовании «СберИндекса» и «Платформы ОФД».

«В 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России. Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%. Регионами-лидерами по проникновению безналичных платежей стали Ненецкий автономный округ (73,9%), республики Саха (68,9%) и Карелия (68,8%). Наименьший уровень проникновения безналичных платежей зафиксирован в Республике Дагестан (24,97%), Чеченской Республике (19,44%) и в Республике Ингушетия (17,8%)», — говорится в исследовании.

По мнению аналитиков, через пять лет доля безналичных платежей может приблизиться к своему пределу и составил около 85% от расходных операций по картам. Оставшиеся 15% составят вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты.

«Онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает и рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных и сетевых магазинах. Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и, конечно, предоставляя удобство оплаты безналичными способами», — отметили аналитики.

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