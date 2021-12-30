За 2021 год в Ингушетии зарегистрировано свыше 160 киберпреступлений

«За истекший период 2021 года на территории республики зарегистрировано 162 киберпреступления. Из них 50 краж, 111 мошенничеств и одно вымогательство. Не раскрытыми остались 84 преступления (25 краж и 59 мошенничеств)», — сказал Балаев.

Как в свою очередь отметил главный инженер сектора защиты информации отдела безопасности Национального банка по республике Заурбек Котиев, есть определенные виды преступлений, которые чаще всего происходят в регионе.

«Это в первую очередь переводы денежных средств с банковских карт для покупки мобильных телефонов, автозапчастей, одежды, обуви, а также других предметов и вещей. Далее, заработок в сети «Интернет» в виде процентов инвестируемых сумм и, конечно же, ввод в заблуждение, представляясь работниками банков, и получение информации по банковской карте», — пояснил Котиев.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ингушетии зарегистрировано 23 киберкражи и 95 мошенничеств. Из них правоохранители не раскрыли 48 преступлений (6 краж и 42 мошенничества).