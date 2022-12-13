За 4 года на реализацию ряда проектов Ингушетии из федерального бюджета выделено 78 млрд руб.

Калиматов затронул положительные аспекты в развитии субъекта, обусловленные политикой введения и реализации национальных проектов, а также другими мерами поддержки, оказываемыми федеральным центром.

В текущем году республика принимает участие в 43 региональных проектах. По состоянию на 12 декабря общий объем финансовых средств, предусмотренных на их реализацию, составляет 11 млрд 477 млн рублей. Обязательства приняты на 11 млрд 4 млн рублей или 96 %. По оставшимся 4 % дополнительное финансирование выделено 20 ноября, работу по контрактации намерены завершить до 20 декабря.

На 6 декабря в общей системе мониторинга Минфина России республика находится в зеленой зоне по 8 национальным проектам, в том числе: «Демография» с кассовым исполнением 99,9 %, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с показателем 100 % и «Туризм и индустрия гостеприимства» с кассовым исполнением 95 %.

Глава республики отметил, что существуют замечания по срокам реализации, в частности, они касаются возведения объектов по нацпроекту «Образование». Он подчеркнул, что нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки и не допускать их впредь.

«Речь идет о жизненно важных для жителей республики объектах —школах. Федеральный центр пошел нам навстречу, учитывая обстоятельства, 5 учреждений перенесены на следующий год, но таких переносов больше не будет. Если кто-то не справляется, буду делать соответствующие выводы и принимать решения. Речь идет о наших детях, их будущем», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.