За 5 месяцев 2023 года в Ингушетии зафиксирован рост «наркотических» преступлений на 183%

Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Марат Геграев на «круглом столе», организованном комитетом здравоохранения и социальной политики совместно с комитетом по местному самоуправлению, национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациями парламента региона.

Мероприятие к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня, проходило в центре культурного развития города Магаса.

По словам Геграева, к уголовной ответственности за вышеназванный период привлечено 109 лиц, изъято более 17 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. По итогам проведенных профилактических мероприятий перекрыто четыре канала поставок наркотиков из Москвы и Ставропольского края.

Вместе с тем, представитель республиканской антинаркотической комиссии Игорь Антонов заметил, что показатель уровня наркотизации в Ингушетии на 46,7% ниже, чем по России.

Однако ситуация остается тревожной. Замминистра здравоохранения республики Аминат Настаева отметила, что на наркологическом учете состоит — 1,7 тыс. человек. Из них на диспансерном учете — 243, на профилактическом — 1457. По сравнению с прошлым годом количество наркопотребителей увеличилось на 28 человек.

Участники «круглого стола» обсудили вопрос отказа родителей от социально-психологического тестирования обучающихся, являющегося составной частью государственной антинаркотической политики и системы профилактики наркомании.

В ходе обсуждения был затронут вопрос необходимости реабилитационных центров в решении обозначенной проблемы. Известны факты избавления наркозависимых от пагубной зависимости посредством комплексного подхода к лечению, включая программу мирового уровня «12 шагов». Лечение наркомании проводится здесь на уровне психологии, духовных и социальных факторов.

Депутаты Народного собрания региона считают, что для эффективной борьбы с наркоманией необходима консолидированная работа всех органов власти, общественных, религиозных и молодежных организаций, информирует пресс-служба парламента республики.