За 5 месяцев текущего года число наркозависимых в Ингушетии увеличилось на 84 человека

Такие данные привел главный нарколог Минздрава республики Джамбулат Ваделов на заседании региональной антинаркотической комиссии под руководством премьер-министра Владимира Сластенина, с участием руководителей правоохранительных структур, министерств и ведомств, а также глав муниципалитетов.

Сластенина считает, что в условиях распространения Covid-19 лица, употребляющие наркотики, не только сами находятся в зоне риска, но являются потенциальными, плохо контролируемыми разносчиками этой инфекции из-за пониженной социальной ответственности.

Также одной из ключевых тем повестки также стал вопрос организации и осуществления контроля над проведением медицинского освидетельствования граждан на право управления транспортными средствами, а также медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

«Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. Нетрезвый водитель на дороге ведет себя так, что предугадать его действия и их последствия невозможно. Очень часто итог становится плачевным», — подчеркнул премьер.

Согласно статическим данным за 5 месяцев 2021 года на территории республики выявлено 211 нарушений ПДД (в прошлом году — 154), связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе за повторное нарушение — 62 (в прошлом году — 34). При этом количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения возросло с 10 до 14, в которых 4 человека погибло и 29 получили ранения.

Ваделов отметил, что за это время врачами психиатрами-наркологами в рамках получения медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами осмотрено 4504 человека. В связи с наличием наркологических противопоказаний получили отказ 17 лиц.

По его словам, в настоящее время на территории региона функционирует 4 кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения. «Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием для исследования выдыхаемого воздуха на содержания алкоголя, а также для предварительного химико-токсикологического исследования биоматериала на содержание наркотических средств и психотропных веществ», — рассказал он.

Вместе с тем растет и выявляемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: за первые пять месяцев года — 114, что на 15,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (99). Количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 58,2% и составило 68 преступлений (в прошлом году — 43); преступлений, связанных со сбытом подконтрольных веществ, выявлено на 63,6% больше (54 — в 2021 году, 33 — в 2020 году).

В отчетном периоде правоохранительными органами республики пресечена деятельность двух организованных преступных групп. Количество расследованных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13%. Раскрываемость преступлений составляет 75% (+ 3%).

Кроме того, за отчетный период было проведено 20 антинаркотических профилактических мероприятий, охвачено более 900 обучающихся средних, средних специальных и высших учебных заведений.