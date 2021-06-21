Животноводство

За 5 месяцев текущего года поголовье МРС в Ингушетии увеличилось на 31%

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В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства всех производителей в январе — мае текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 5037,6 млн рублей, или 109,3% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода 2020 года, сообщает Северо-Кавказстат.

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня 2021 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,3% (всего — 68878 голов), поголовье птицы увеличилось на 4,2% и составило 352715 голов, поголовье овец и коз насчитывается 288471 головы, увеличение составляет 31,3%.

В январе-мае в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей, производство молока по расчетам составило- 48481,630 тонны, что на 13,1% больше предыдущего периода 2020 года, яиц увеличилось на 4,4% и составило — 9310 тыс. штук.

Производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 3140,076 тонн по сравнению с аналогичной датой 2020 года, больше на 2,2%.

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